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СМИ: ЦСКА предложил новый контракт ушедшему Магнуссону

По данным источника, руководство ЦСКА предложило вернуться в клуб покинувшему его по завершении сезона центральному защитнику Хёрдуру Магнуссону.
Фото: РПЛ
ЦСКА предложил подписать новый контракт 29-летнему исландскому защитнику Хёрдуру Магнуссону, сообщают СМИ. В мае 2022 года стало известно, что центрбек покидает "армейцев" по истечении срока действия предыдущего соглашения. По данным источника, сам футболист хотел остаться в ЦСКА.

Сообщается, что Магнуссон является объектом трансферного интереса "Торпедо", "Краснодара" и некоторых европейских клубов.

В прошедшем сезоне на счету исландца, который длительное время восстанавливался после травмы, 4 матча за ЦСКА.

Источник: Sport24


ЦСКА Магнуссон Российские трансферы
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