ЦСКА предложил подписать новый контракт 29-летнему исландскому защитнику Хёрдуру Магнуссону, сообщают СМИ. В мае 2022 года стало известно, что центрбек покидает "армейцев" по истечении срока действия предыдущего соглашения. По данным источника, сам футболист хотел остаться в ЦСКА.
Сообщается, что Магнуссон является объектом трансферного интереса "Торпедо", "Краснодара" и некоторых европейских клубов.
В прошедшем сезоне на счету исландца, который длительное время восстанавливался после травмы, 4 матча за ЦСКА.
Источник: Sport24
СМИ: ЦСКА предложил новый контракт ушедшему Магнуссону
По данным источника, руководство ЦСКА предложило вернуться в клуб покинувшему его по завершении сезона центральному защитнику Хёрдуру Магнуссону.
Фото: РПЛ