"Краснодар" Фарке возглавил в январе 2022 года, но уже в марте покинул занимаемую должность. Он не провел в качестве наставника южан ни одного матча.
"Фарке? Вы знаете, думаю, что при нем "Краснодар" боролся бы с "Зенитом" за чемпионство. Это был бы самый сильный "Краснодар", у Фарке вообще другой менталитет, топ-специалист. Но это уже в прошлом", - цитирует Рамиреса РБ Спорт.
Защитник Кристиан Рамирес, как и все остальные легионеры, в марте покинул "Краснодар", воспользовавшись разрешением ФИФА приостановить контракт до конца июня 2022 года. Кристиан вернулся в российский клуб.
В "Краснодар" Рамирес перешел в 2017 году из "Ференцвароша". В общей сложности за "быков" 27-летний эквадорец провел 148 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.
Рамирес: "Краснодар" при Фарке боролся бы за чемпионство с "Зенитом"
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес высказался об эск-тренере клуба Даниэле Фарке.
Фото: ФК "Краснодар"