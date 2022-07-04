Накануне пресс-служба ЦСКА объявила о решении атакующих полузащитников Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона приостановить контракты с красно-синими до 30 июня 2023 года.
"Я с уважением отношусь к Бабаеву [генеральный директор – прим. Rusfootball.info). Не знаю правда до сих пор, почему Гогуа так и не вышел ни на минуту. Выходил Карпов, который сидел потом в "Текстильщике" на скамейке, а Гогуа нет. Но в любом случае, если Бабаев обратится, я всегда готов для ЦСКА отдать лучших своих футболистов", - цитирует Селюка Metaratings.
ЦСКА в сезоне-2021/22 финишировал на 5-м месте в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Летом у команды сменился главный тренер - вместо Алексея Березуцкого армейцев возглавил экс-наставник "Сочи" Владимир Федотов.
Первый официальный матч столичный клуб проведет 16 июля против "Урала". Сегодня армейцы на "ВЭБ Арене" сыграют с "Пари НН" в рамках предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. В первом матче на этом турнире ЦСКА проиграл "Зениту" (0:3), петербургский клуб стал победителем этого турнира.
Агент Селюк заявил о готовности помочь ЦСКА, отдав армейцам своих лучших футболистов
Футбольный агент Дмитрий Селюк готов помочь ЦСКА после ухода нескольких легионеров.
Фото: Footboom.com