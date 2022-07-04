"Скажу честно, читаю [посты Салиховой] с удовольствием… Считаю, раз они выбрали линию войны, это соответствует жанру на сто процентов. Главное, чего ей не хватает — это немного чувства меры. Хотя мне казалось, что в случае с Суперкубком можно было избежать этого конфликта. Сыграли бы два матча — и все", - заявил Ткаченко Sport24.
Матч, в котором определится новый обладатель Суперкубка России, пройдет на домашнем стадионе одного из участников поединка – "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. "Зенит" поборется за трофей на правах чемпиона Российской Премьер-лиги, конкуренцию ему составит обладатель Кубка страны "Спартак". Встреча запланирована на 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.
Ткаченко – о Зареме: читаю ее посты с удовольствием - конфликта по Суперкубку можно было избежать
Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о поведении в медиа супруги владельца "Спартака" Заремы Салиховой.
Фото: Global Look Press