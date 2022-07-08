"Мартинс доедет отдельно. Мозес не прилетел, он набирает форму. Все остальные на месте", - цитирует Зеленова "СЭ".
Встреча за Суперкубок России пройдет завтра в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В поединке примут участие обладатель Кубка страны – "Спартак" и "Зенит", действующий чемпион РПЛ.
"Спартак": Мозес не прилетел на матч за Суперкубок России
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о готовности игроков красно-белых Кристофера Мартинса и Виктора Мозеса к матчу Суперкубка России против "Зенита".
Фото: РПЛ