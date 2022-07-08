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"Все вопросы к Курбану Бекиевичу". Федун - об извинениях Бердыева перед ним

Президент "Спартака" Леонид Федун отреагировал на извинения, которые ему публично принес Курбан Бердыев.
Фото: ФК "Спартак"
"Бердыев сказал, что жалеет о своем решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу", - приводит слова Федуна "РБ Спорт".

Напомним, летом 2016 года Курбан Бердыев мог возглавить "Спартак" после увольнения Дмитрия Аленичева. В СМИ сообщалось, что он уже договорился с красно-белыми о том, что станет новым главным тренером клуба, но после этого назначение резко отменилось. Сообщалось, что одной из причин были параллельные переговоры с другими клубами, которые Бердыев вел после того, как договорился обо всем со "Спартаком".

Ранее сегодня вышел новый выпуск "Коммент-шоу" на Youtube, гостем которого стал Курбан Бердыев. Комментируя историю с несостоявшимся переходом в "Спартак", специалист извинился перед Федуном, заявив, что вел себя неправильно в той ситуации.


Федун Спартак Бердыев
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