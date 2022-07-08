"Президент "Фламенго" подтвердил интерес к Венделу? В наших футболистах заинтересован не только "Фламенго". Многие клубы, не только бразильские, но и европейские. Ребята под контрактами. Я не надеюсь, а более чем уверен, что они будут играть в "Зените", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, ранее появилась информация, что "Фламенго" проявляет интерес к услугам Вендела. Кроме того, сообщалось, что в гонку за футболистом может ввязаться и несколько за европейских клубов.
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 19 млн евро.
Медведев: в игроках "Зенита" заинтересованы не только бразильские, но и европейские клубы
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о возможном уходе легионеров из команды.
Фото: ФК "Зенит"