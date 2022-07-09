28-летний полузащитник Александр Ташаев отправился на просмотр в грозненский "Ахмат", сообщают СМИ.
По данным источника, экс-хавбек московских "Динамо" и "Спартака" должен прибыть в расположение бело-зеленых в ближайшее время. Прошедший сезон футболист провел в волгоградском "Роторе", за который провел 24 матча во всех турнирах и записал на свой счет 4 результативных передачи. После ухода из "Ротора" контракт с Ташаевым не стал заключать казанский "Рубин", в который он также приезжал на просмотр.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: экс-хавбек "Динамо" и "Спартака" Ташаев отправился на просмотр в "Ахмат"
По данным источника, полузащитник Александр Ташаев пройдет просмотр в грозненском "Ахмате".
Фото: РИА Новости