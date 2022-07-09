По данным источника, 31-летний футболист отказался от перехода, так как хочет продолжить выступать в Российской Премьер-лиге.
Кухарчук играет за "Химки" с 2019-го года – вместе с подмосковной командой полузащитник вышел в Российскую Премьер-лигу по итогам сезона 2019/2020.
"Рубин" завершил минувший розыгрыш национального первенства в зоне прямого вылета и покинул элитный дивизион. Следующий сезон подопечные Леонида Слуцкого проведут в Футбольной национальной лиге.
Источник: "СЭ"
СМИ: Кухарчук отказался от трансфера в "Рубин" из-за вылета команды из РПЛ
"Рубин" в летнее трансферное окно хотел подписать полузащитника "Химок" Илью Кухарчука.
Фото: ФК "Химки"