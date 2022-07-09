"Я в Грозном на просмотре в "Ахмате"? Нет, это не так. Варианты продолжения карьеры? Пока ничего не хочу говорить об этом", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Ташаев в ближайшее время прибудет в расположение "Ахмата" для прохождения просмотра. 28-летний полузащитник выступал в основном составе "Динамо", начиная с сезона 2014/2015, после чего в 2018 году перешел в "Спартак". Минувший сезон Ташаев провел в "Роторе".
Ташаев ответил на вопрос о просмотре в "Ахмате". Он играл в "Динамо" и "Спартаке"
Полузащитник Александр Ташаев прокомментировал слухи, что он пройдет просмотр в "Ахмате".
Фото: ФК "Спартак"