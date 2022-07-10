"Абаскаль? Его никто не знает, и он никого не знает. Мне кажется, господин Федун не понимает значимости тренера в команде. Но был же у "Спартака" Руй Витория. "Спартак" вышел из группы в Лиге Европы. Зачем же вы его убрали? Его уволили только для того, чтобы поставить кого-то своего", - цитирует Орлова "СЭ".
"Спартак" начинал предыдущий сезон с португальцем Руем Виторией на посту главного тренера – под его руководством красно-белые вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Тем не менее, зимой Витория покинул занимаемую должность, его сменил Паоло Ваноли. С итальянским специалистом москвичи завершили сезон Российской Премьер-лиги на 10-м месте, а также выиграли Кубок России. Летом Ваноли ушел из "Спартака". Теперь главным тренером работает Гильермо Абаскаль.
Орлов – о "Спартаке": Федун не понимает значимости тренера в команде
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о частой смене тренеров "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"