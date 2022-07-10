"Остается ли Баринов в "Локомотиве"? Он сейчас будет играть. Останется ли он в клубе вообще — покажет время. В силе ли предложения из Европы? Это надо спрашивать у клуба", - цитирует агента "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появились слухи, что в переходе Баринова заинтересовано "Динамо", в переговоры по полузащитнику мог включиться "Зенит". Позднее сообщалось, что руководство "железнодорожников" не готово отпускать игрока в другую команду.
Спортивный директор столичного коллектива Томас Цорн заявил, что клуб не намерен рассматривать предложения по трансферу Баринова.
Агент Баринова: останется ли он вообще в "Локомотиве" — покажет время
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, поделился мнением о будущем футболиста в команде.
Фото: РПЛ