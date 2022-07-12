"Это был чистой воды прикол. Я просто заехал на матч к знакомым ребятам. Работать по-серьезке я там, конечно, не планирую. Но давать какие-то советы обязательно буду", - сказал Березуцкий.
Василий Березуцкий после сезона-2021/2022 покинул клуб вместе с братом Алексеем Березуцким. Под их руководством "армейцы" заработали 50 очков и заняли 5 место.
Василий Владимирович вернулся в "армейский" коллектив после работы в "Краснодаре" в 2021 году. До этого он тренировал вместе со Слуцким голландский "Витесс".
Медиалига - первый чемпионат среди команд блогеров. По его итогам "2DROTS" могут получить право принять участие в Кубке России в сезоне-2022/2023. Помимо "дротов" "Амкал" тоже может принять участие в Кубке России.
Источник: "Sport24"
Василий Березуцкий: работа в Медиалиге - прикол
Бывший тренер ПФК ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал своё назначение в медиа-команду "Бей Беги".
Фото: ПФК ЦСКА