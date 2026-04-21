Булатов объяснил поражение "Крыльев Советов" от "Сочи"

Поражение "Крыльев Советов" от "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера самарской команды Сергей Булатов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Наставник отметил, что ключевым фактором стала концовка встречи, в которой команда осталась в меньшинстве.

- Матч интересный, но концовка нас не устроила. Чего не хватило? Во-первых, "Сочи" играет хорошую серию матчей. Во-вторых, в концовке не хватило двух футболистов, это было большое преимущество для соперника, - приводит слова Булатова "Матч ТВ".

Во втором тайме самарцы остались вдевятером после удалений Сергея Бабкина и Томаса Галдамеса, а победный мяч "Сочи" забил в компенсированное время Марсело, оформив дубль.

После 26 туров "Крылья Советов" набрали 23 очка и занимают 13-е место в таблице. В следующем матче команда сыграет 25 апреля дома с "Локомотивом".

