Булатов объяснил поражение "Крыльев Советов" от "Сочи"

- Матч интересный, но концовка нас не устроила. Чего не хватило? Во-первых, "Сочи" играет хорошую серию матчей. Во-вторых, в концовке не хватило двух футболистов, это было большое преимущество для соперника, - приводит слова Булатова "Матч ТВ".
Во втором тайме самарцы остались вдевятером после удалений Сергея Бабкина и Томаса Галдамеса, а победный мяч "Сочи" забил в компенсированное время Марсело, оформив дубль.
После 26 туров "Крылья Советов" набрали 23 очка и занимают 13-е место в таблице. В следующем матче команда сыграет 25 апреля дома с "Локомотивом".