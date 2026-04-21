Футболист вернулся в распоряжение тренерского штаба после пропуска финала Кубка Испании, где команда обыграла "Атлетико" в серии пенальти (2:2, 4:3). Ранее сообщалось, что игрок отсутствовал из-за болезни, но уже возобновил тренировки.
Матч с "Хетафе" состоится в среду, начало - в 21:00 по московскому времени.
В текущем сезоне россиянин провёл 20 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Захарян включён в заявку "Реала Сосьедад" на матч с "Хетафе"
Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 33-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".
