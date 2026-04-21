Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 1 0 1
Ростов2 тайм
Сочи
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

"Крылья Советов" остались в меньшинстве на 82-й минуте игры с "Сочи"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин на 82-й минуте матча 26 тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Неподалёку от средней линии поля Бабкин завалил на газон полузащитника сочинской команды Дмитрия Васильева, за что получил горчичник, который оказался для него вторым и привёл к красной карточке.

Счёт в матче на данный момент ничейный — 1:1. В составе "Крыльев" голом отметился Иван Олейников (16'), за "Сочи" забил Марсело Алвес (48').

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится