Неподалёку от средней линии поля Бабкин завалил на газон полузащитника сочинской команды Дмитрия Васильева, за что получил горчичник, который оказался для него вторым и привёл к красной карточке.
Счёт в матче на данный момент ничейный — 1:1. В составе "Крыльев" голом отметился Иван Олейников (16'), за "Сочи" забил Марсело Алвес (48').
"Крылья Советов" остались в меньшинстве на 82-й минуте игры с "Сочи"
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин на 82-й минуте матча 26 тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
