Самарская команда потерпела десятое подряд поражение на выезде в чемпионате России. По данным Opta Sports, в XXI веке более длительная серия неудач на чужом поле была только у тульского "Арсенала", который проиграл 11 гостевых матчей подряд в сезоне-2020/2021.
После 26 туров "Крылья Советов" с 23 очками располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице. В следующем матче команда примет "Локомотив" 25 апреля.
"Крылья Советов" установили клубный антирекорд
"Крылья Советов" уступили "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ и обновили антирекорд клуба.
