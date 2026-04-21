"Крылья Советов" установили клубный антирекорд

"Крылья Советов" уступили "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ и обновили антирекорд клуба.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Самарская команда потерпела десятое подряд поражение на выезде в чемпионате России. По данным Opta Sports, в XXI веке более длительная серия неудач на чужом поле была только у тульского "Арсенала", который проиграл 11 гостевых матчей подряд в сезоне-2020/2021.

После 26 туров "Крылья Советов" с 23 очками располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице. В следующем матче команда примет "Локомотив" 25 апреля.

