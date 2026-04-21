"Сочи" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"

В 26 туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" со счётом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов".

Фото: ПФК "Крылья Советов"

На 16-й минуте полузащитник "Крыльев" Иван Олейников вывел свою команду вперёд, на 48-й минуте защитник "Сочи" Марсело Алвес восстановил паритет, а на 90+9-й забил ещё один мяч, который оказался для сочинцев победным — 2:1.



На 82-й минуте красную карточку в составе "Крыльев Советов" получил полузащитник Сергей Бабкин, на 90+7-й минуте был удалён ещё один игрок самарцев — защитник Томас Гальдамес.



На данный момент "Крылья Советов" с 23 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Позиция команды может измениться по завершении всех матчей 26 тура. "Сочи" с 18 очками располагается на последнем, 16-м месте таблицы.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Крылья Советов