Для Мойзеса эта игра станет первой, которую он начинает в старте, после недавнего конфликта с главным тренером команды Фабио Челестини.
Напомним, что после поражения от "Краснодара" в Кубке России со счётом 0:4, которое случилось 17 марта, Мойзес раскритиковал методы работы Челестини, за что был отстранён от тренировок с основной командой и не попал в заявку армейцев на матч с "Динамо" Махачкала (3:1).
Игру с "Акроном" (2:1) Мойзес провёл в запасе, а в поединках с "Сочи" (0:1) и "Крыльями Советов" (1:1) выходил на замену.
Матч 26 тура РПЛ ЦСКА — "Ростов", который Мойзес начнёт с первых минут, состоится сегодня, 21 апреля, на "ВЭБ Арене" в Москве. Начало — в 19:45 мск.
Мойзес выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые после конфликта с Челестини
