Петров рассказал, в каком европейском клубе хотел бы поиграть

Полузащитник "Балтики" Максим Петров поделился ожиданиями от выступлений команды в концовке сезона 2025/2026, а также рассказал, за какой европейский клуб хотел бы поиграть.

Помимо РПЛ, я слежу за чемпионатами Англии и Испании. Где бы хотел поиграть? В мадридском "Реале", — передаёт слова Петрова Metaratings

После 26 туров калининградцы с 45 очками располагаются на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги."У нас хороший календарь, мы можем выжать максимум, нам всё по силам. Мы играем с чемпионом страны и почти его обыгрываем, чуть не хватило, где-то опыта не хватает в концовках игр. Но сейчас мы готовы бороться за медали.В текущем сезоне Максим Петров провёл за "Балтику" 24 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.В четверг, 23 апреля, "Балтика" сыграет в гостях с "Ахматом" (9-е место, 31 очко) в рамках 26 тура чемпионата России.