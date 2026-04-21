Петров рассказал, в каком европейском клубе хотел бы поиграть

"У нас хороший календарь, мы можем выжать максимум, нам всё по силам. Мы играем с чемпионом страны и почти его обыгрываем, чуть не хватило, где-то опыта не хватает в концовках игр. Но сейчас мы готовы бороться за медали.
Помимо РПЛ, я слежу за чемпионатами Англии и Испании. Где бы хотел поиграть? В мадридском "Реале", — передаёт слова Петрова Metaratings.
В текущем сезоне Максим Петров провёл за "Балтику" 24 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
В четверг, 23 апреля, "Балтика" сыграет в гостях с "Ахматом" (9-е место, 31 очко) в рамках 26 тура чемпионата России.