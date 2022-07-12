СМИ: Лисаковичем интересуются два клуба из топ-8 РПЛ

По данным источника, к 24-летнему нападающему "Рубина" Виталию Лисаковичу есть трансферный интерес из Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Рубин"
24-летним белорусским форвардом "Рубина" Виталием Лисаковичем интересуются два клуба из Российской премьер-лиги, сообщают СМИ. По данным источника, речь идет о командах, финишировавших в прошедшем сезоне в первой восьмерке чемпионата, однако они пока не предпринимали конкретных действий по возможному трансферу.

Сообщается, что руководство "Рубина" не хотело бы расставаться с нападающим и с высокой вероятностью может отпустить Лисаковича только при компенсации не ниже суммы его покупки у "Локомотива" в январе 2022 года. По данным портала Transfermarkt, она составляет 1,2 миллиона евро.

В 12 матчах за "Рубин" во всех турнирах футболист забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи. Ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выражал недовольство самоотдачей Лисаковича в контрольных матчах "Рубина".

Источник: "СЭ"

Слуцкий: Лисаковичу неинтересно, вы же видели замену. Кто-то уверен, что он игрок уровня РПЛ, а не Первой лиги


Рубин Лисакович Российские трансферы
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