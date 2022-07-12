СМИ: Лисаковичем интересуются два клуба из топ-8 РПЛ

По данным источника, к 24-летнему нападающему "Рубина" Виталию Лисаковичу есть трансферный интерес из Российской премьер-лиги.

Фото: ФК "Рубин"