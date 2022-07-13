"Ему однозначно будет тяжело, хотя он уже доказывал, что может добиваться результата после паузы. Вспомните, как после годичного перерыва он заиграл в "Сочи", выдал неплохой отрезок. Если кто-то из наших клубов рискнет, поверит в него, то он может вернуться на прежний уровень", - цитирует Хохлова "Российская газета".
На данный момент Кокорин является игроком итальянской "Фиорентины" - туда он перешел из "Спартака" в январе 2021 года. В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в шести играх Серии А и не отметился результативными действиями. "Фиалки" по итогам розыгрыша национального первенства заняли 7-е место в турнирной таблице.
Хохлов – о Кокорине: если кто-то из наших клубов рискнет, то он может вернуться на прежний уровень
Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о перспективах карьеры форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: Getty Images