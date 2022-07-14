"После возвращения в "Динамо" болельщики меня не приняли – могу признать, что был к этому не готов… Возвращался домой, даже забыл, что писали, когда уходил в "Зенит". Фанаты "Динамо" посчитали, что я их предал… После возвращения в "Динамо" у меня начались панические атаки. Переживал из-за ситуации с фанатами, из-за того, что не было результата при неплохой игре", - цитирует Юсупова Sports.ru.
Юсупов выступал за "Динамо" с 2011 по 2015 год, после чего перешел в "Зенит". По ходу сезона 2018/2019 российский полузащитник вернулся в столичный коллектив и провел там еще полтора сезона – за это время он принял участие в 33 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
С 2020 года Юсупов является игроком "Сочи".
Юсупов – о возвращении в "Динамо": фанаты считали, что я их предал, когда ушел в "Зенит"
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов поделился воспоминаниями от возвращения в "Динамо" в 2019 году.
Фото: РПЛ