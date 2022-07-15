По сообщению источника, Смольников подписал с московским клубом контракт на один сезон.
С лета прошлого года Смольников играл за тульский "Арсенал". В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с туляками завершился летом. Ранее сообщалось, что "Торпедо" является главным претендентом на игрока.
Напомним, по итогам сезона тульский "Арсенал" занял последнее место в РПЛ и отправляется лигой ниже. В обратном направлении проследует "Торпедо", занявшее первое место в ФНЛ.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Смольников подписал контракт с "Торпедо"
Экс-защитник "Зенита" и "Локомотива" Игорь Смольников продолжит карьеру в "Торпедо".
Фото: РПЛ