По данным источника, футболист находится в Баку – он может провести переговоры с представителями "Нефтчи" или "Карабаха".
Напомним, Дзюба тренировался в казанском "Рубине" для поддержания формы. На игре "Рубина" с "Родиной" в рамках первого тура Первой лиги его не было – главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отметил, что российский нападающий может подписать контракт с новым клубом на этой неделе.
Предыдущий сезон стал для Дзюбы последним по контракту с "Зенитом" - стороны не договорились о продлении соглашения.
Источник: "СЭ"
СМИ: Дзюба может продолжить карьеру в клубе из Азербайджана
Форвард Артем Дзюба может перейти в клуб из чемпионата Азербайджана.
Фото: ФК "Зенит"