"Оренбург" разгромил "Сурхан" в товарищеском матче

Голами за "Оренбург" отличились опорные полузащитники Евгений Болотов и Павел Горелов, нападающий Алешандре Жезус и левый вингер Эмирджан Гюрлюк.
Товарищеские матчи
Голы: Жезус, 52, Болотов, 65, Горелов, 70, Гюрлюк, 82 - 59.
Нереализованный пенальти: Савельев, 33.
"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Минатулаев, Аванесян, Черкасов, Томпсон, Пуэбла, Савельев.
2 тайм: Замерец, Поройков, Касимов, Ценов, Кантеро, Гюрлюк, Болотов, Иващенко, Горелов, Анциперов, Жезус.
"Оренбург" одержал победу над узбекистанским "Сурханом" со счетом 4:1.
Фото: ФК "Оренбург"