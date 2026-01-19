Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 0 2 0
ИМТЗавершен
Оренбург
4 - 1 4 1
СурханЗавершен

"Оренбург" разгромил "Сурхан" в товарищеском матче

"Оренбург" одержал победу над узбекистанским "Сурханом" со счетом 4:1.
Фото: ФК "Оренбург"
Голами за "Оренбург" отличились опорные полузащитники Евгений Болотов и Павел Горелов, нападающий Алешандре Жезус и левый вингер Эмирджан Гюрлюк.

Товарищеские матчи

Голы: Жезус, 52, Болотов, 65, Горелов, 70, Гюрлюк, 82 - 59.

Нереализованный пенальти: Савельев, 33.

"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Минатулаев, Аванесян, Черкасов, Томпсон, Пуэбла, Савельев.

2 тайм: Замерец, Поройков, Касимов, Ценов, Кантеро, Гюрлюк, Болотов, Иващенко, Горелов, Анциперов, Жезус.

