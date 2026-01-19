Матчи Скрыть

"Сочи" хочет купить форварда у испанского клуба - источник

"Сочи" может купить нападающего "Сарагосы" Самеда Баждара.
Фото: Global Look Press
По информации источника, "Сочи" хотят оформить трансфер футболиста в зимнее трансферное окно.

Самед Баждар выступает в составе "Сарагосы" с июля 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

