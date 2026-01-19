Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

Нападающий сборной Сенегала и "Аль-Насра" Садио Мане заявил, что финал Кубка африканских наций стал для него последним матчем в составе национальной команды.

Фото: Getty Images

В решающей встрече турнира сенегальцы в дополнительное время обыграли Марокко со счётом 1:0 и завоевали трофей.



Мане отметил, что считает этот момент подходящим, чтобы уступить место новому поколению игроков. По словам форварда, дальше он готов поддерживать сборную уже со стороны, оставаясь рядом с командой в роли одного из её главных болельщиков.



Футболист был признан лучшим футболистом Кубка Африки. На турнире форвард провёл семь матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.