Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 0 2 0
ИМТЗавершен
Оренбург
4 - 1 4 1
СурханЗавершен

Карпин в интервью испанским СМИ высказался о будущем сборной России на фоне санкций

Рулевой сборной России Валерий Карпин, находясь в Испании, высказался о положении национальной команды после отстранения от официальных турниров.
Фото: ФК "Динамо"
Специалист признался, что ситуация остаётся неопределённой.

- Ситуация очень странная. Мы можем играть только товарищеские матчи, и мы не знаем, когда сможем снова соревноваться, или даже сможем ли вообще, - передаёт слова тренера Diario Vasco.

По словам тренера, в таких условиях штаб сборной решил изменить подход к формированию состава и активнее привлекать молодых футболистов. Это позволит проверить больше вариантов и подготовить команду на будущее, пока нет ясности по возвращению к официальным матчам.

Напомним, с 2022 года сборная России проводит лишь товарищеские встречи.

