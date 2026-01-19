Специалист признался, что ситуация остаётся неопределённой.
- Ситуация очень странная. Мы можем играть только товарищеские матчи, и мы не знаем, когда сможем снова соревноваться, или даже сможем ли вообще, - передаёт слова тренера Diario Vasco.
По словам тренера, в таких условиях штаб сборной решил изменить подход к формированию состава и активнее привлекать молодых футболистов. Это позволит проверить больше вариантов и подготовить команду на будущее, пока нет ясности по возвращению к официальным матчам.
Напомним, с 2022 года сборная России проводит лишь товарищеские встречи.
Карпин в интервью испанским СМИ высказался о будущем сборной России на фоне санкций
Рулевой сборной России Валерий Карпин, находясь в Испании, высказался о положении национальной команды после отстранения от официальных турниров.
Фото: ФК "Динамо"