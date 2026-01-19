Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 0 2 0
ИМТЗавершен
Оренбург
4 - 1 4 1
СурханЗавершен

Быстров назвал форвардов из РПЛ, которые могли бы усилить "Зенит"

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров назвал нападающих, которые могли бы усилить команду.
Фото: ФК "Динамо"
"Из РПЛ нападение у сине-бело-голубых может усилить Тюкавин, Воробьёв из "Локомотива". Вообще из русских выбор в целом не особо велик", - сказал Быстров "Советскому спорту".

Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо". В текущем сезоне за бело-голубых нападающий провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

Дмитрий Воробьев перешел в московский "Локомотив" в начале июля 2024 года. В сезоне-2025/2026 форвард провел за "железнодорожников" 21 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится