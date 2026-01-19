Матчи Скрыть

Стал известен график товарищеских игр "Спартака" зимой

"Спартак" определился с программой контрольных матчей на зимних сборах в Дубае.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, в рамках подготовки ко второй части сезона РПЛ красно-белые проведут пять товарищеских встреч.

Соперниками москвичей станут армянский "Пюник" (3 февраля), китайский "Далянь" (7 февраля), казахстанская "Астана" (10 февраля), "Ростов" (21 февраля) и "Елимай" (23 февраля).

Команда вышла из отпуска 12 января, после чего прошла медобследование и функциональные тесты. 15 января "Спартак" отправился в ОАЭ. Первый сбор пройдёт с 15 по 21 января, второй - с 27 января по 7 февраля, третий - с 12 по 28 февраля.

После 18 туров РПЛ "Спартак" идёт шестым, набрав 29 очков.

