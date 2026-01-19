Как информирует в соцсетях Фабрицио Романо, каталонские клубы уже устно договорились об аренде голкипера "Барселоны".
Сообщается, что сам немецкий вратарь дал согласие на переход, а оформление сделки ожидается в ближайшие дни. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.
Тер Стеген защищает ворота "Барселоны" с 2014 года. Всего у голкипера 423 матча за "сине-гранатовых".
"Барселона" отправит вратаря в аренду до конца сезона - назван клуб
Марк-Андре тер Стеген может продолжить сезон в составе "Жироны".
Фото: Getty Images