Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 0 2 0
ИМТЗавершен
Оренбург
4 - 1 4 1
СурханЗавершен

"Барселона" отправит вратаря в аренду до конца сезона - назван клуб

Марк-Андре тер Стеген может продолжить сезон в составе "Жироны".
Фото: Getty Images
Как информирует в соцсетях Фабрицио Романо, каталонские клубы уже устно договорились об аренде голкипера "Барселоны".

Сообщается, что сам немецкий вратарь дал согласие на переход, а оформление сделки ожидается в ближайшие дни. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.

Тер Стеген защищает ворота "Барселоны" с 2014 года. Всего у голкипера 423 матча за "сине-гранатовых".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится