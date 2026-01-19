Сборная России опустилась на три строчки в новом рейтинге ФИФА

Сборная России по сравнению с предыдущей версией списка опустилась на три позиции и теперь занимает 36-е место - у команды Валерия Карпина 1524 очка.
В лидирующей тройке изменений не произошло: на первой строчке остаётся Испания (1877), за ней идут Аргентина (1873) и Франция (1870).
После Кубка африканских наций заметно прибавили участники финала. Марокко поднялось с 11-го на 8-е место (1736), отправив Хорватию за пределы десятки лучших. Победивший на турнире Сенегал улучшил положение сразу на семь строчек и теперь занимает 12-е место (1706).
Напомним, российская сборная уже почти четыре года проводит лишь товарищеские матчи.
ФИФА опубликовала первый в 2026 году рейтинг национальных команд.
Фото: РФС