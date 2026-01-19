Фиксированная сумма трансфера Джона Джона в "Зенит" составит 18,5 млн евро - источник

По информации ESPN, футболист отправится на медицинское обследование перед трансфером в "Зенит", хотя клубы пока продолжают обсуждать финальные условия сделки.
Сообщается, что стороны уже договорились о сумме перехода - 20 млн евро. При этом окончательно не согласован только размер бонусов: ожидается, что фиксированная часть составит 18,5 млн, а ещё 1,5 млн будут предусмотрены как доплаты за результативные действия игрока.
Источник отмечает, что трансфер выглядит практически решённым.
Фото: Getty Images