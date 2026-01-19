Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 0 2 0
ИМТЗавершен
Оренбург
4 - 1 4 1
СурханЗавершен

Фиксированная сумма трансфера Джона Джона в "Зенит" составит 18,5 млн евро - источник

Полузащитник "Ред Булл Брагантино" Джон Джон готовится к переезду в Россию.
Фото: Getty Images
По информации ESPN, футболист отправится на медицинское обследование перед трансфером в "Зенит", хотя клубы пока продолжают обсуждать финальные условия сделки.

Сообщается, что стороны уже договорились о сумме перехода - 20 млн евро. При этом окончательно не согласован только размер бонусов: ожидается, что фиксированная часть составит 18,5 млн, а ещё 1,5 млн будут предусмотрены как доплаты за результативные действия игрока.

Источник отмечает, что трансфер выглядит практически решённым.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится