Стало известно, сколько "Зенит" получит за трансфер Кассьерры в "Атлетико Минейро"

"Зенит" заработает 7 млн евро фиксированной суммой и ещё 3 млн в виде бонусов за переход Матео Кассьерры в "Атлетико Минейро".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщил инсайдер Вене Касагранде.

По данным источника, колумбийский нападающий уже отправился в Бразилию, чтобы пройти медицинское обследование перед оформлением сделки. Ранее появлялась информация, что клубы достигли полной договорённости по трансферу.

Кассьерра выступает за "Зенит" с 2022 года. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал две результативные передачи. Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года.

После 18 туров РПЛ "Зенит" идёт вторым в таблице, набрав 39 очков.

