"Да, клубы РПЛ сейчас не могут играть в еврокубках, но это не значит, что чемпионат стал слабее. До этого клубы из России пятнадцать лет играли в этих турнирах. Это главный показатель силы", - сказал Кечкеш.
Ранее ФИФА и УЕФА лишили российские сборные и клубы участия в еврокубках, а легионерам разрешили замораживать контракт с нашими командами на год и переходить в европейские лиги без их согласия.
В первом туре РПЛ "Пари НН" встречался с "Локомотивом" в гостях и сыграл с ним вничью (1:1). На гол Вильсона Изидора ответил Вячеслав Кротов.
Источник: "Sport24"
Кечкеш: отсутствие еврокубков не означает, что РПЛ стала слабее
Защитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Акош Кечкеш отреагировал на отсутствие еврокубков у клубов РПЛ.
Фото: "Чемпионат"