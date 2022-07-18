"Это невозможно представить. Тот состав, который был у Спаллетти и Виллаш-Боаша, был одним из самых сильных в истории клуба", - сказал Семак.
В первом туре "Зенит" встречался с "Химками" на выезде и сыграл с ними вничью. На гол Вендела ответил Резиуан Мирзов.
Спалетти возглавлял "сине-бело-голубых" 5 лет. Вместе с петербургским клубом стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка страны.
Источник: "Матч ТВ"
Семак сравнил состав "Зенита" с подбором игроков, который был у Спаллетти
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак представил матч его "Зенита" с "Зенитом" Лучано Спаллетти.
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