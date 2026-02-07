Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм

"Балтика" объявила о трансфере нового защитника

Калининградская "Балтика" объявила о переходе защитника "Альянса" Эдуардо Андерсона.
Фото: ФК "Балтика"
"Панамский футболист пополняет наш состав на правах аренды до 30 июня с возможностью выкупа прав на игрока!" - написала пресс-служба "Балтики".

Ранее Эдуардо Андерсон выступал в составе панамского "Альянса". В текущем сезоне за клуб защитник провел 3 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.

