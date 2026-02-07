Игрок "Спартака" высказался о победе над "Далянь Инбо"

"С моего ракурса гол выглядел как подача с левого фланга на второй темп, и я переправил мяч головой. По горячим следам тяжело анализировать, сейчас на теории посмотрим, что не получилось", - передает слова Массалыги "Матч ТВ".
Сегодня, 7 февраля, состоялся товарищеский матч московского "Спартака" против китайского "Далянь Инбо". Матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Никита Массалыга стал автором единственного гола в игре.
На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Игрок "Спартака" Никита Массалыга высказался о победе над китайским "Далянь Инбо" в товарищеском матче (1:0).
Фото: ФК "Спартак"