Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

Игрок "Спартака" высказался о победе над "Далянь Инбо"

Игрок "Спартака" Никита Массалыга высказался о победе над китайским "Далянь Инбо" в товарищеском матче (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"С моего ракурса гол выглядел как подача с левого фланга на второй темп, и я переправил мяч головой. По горячим следам тяжело анализировать, сейчас на теории посмотрим, что не получилось", - передает слова Массалыги "Матч ТВ".

Сегодня, 7 февраля, состоялся товарищеский матч московского "Спартака" против китайского "Далянь Инбо". Матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Никита Массалыга стал автором единственного гола в игре.

На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

