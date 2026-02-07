Матчи Скрыть

Игрок "Спартака": у Карседо есть свои фишки

Футболист "Спартака" Никита Массалыга высказался о новом главном тренере клуба Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"У меня не так много было иностранных тренеров. Он показывает, что надо делать. А так каждый тренер индивидуален, у Карседо есть свои фишки", - передает слова Массалыги "Чемпионату".

5 января 2026 года пресс-служба московского "Спартака" объявила о новом главном тренере клуба Хуане Карлосе Карседо. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

