Нагучев назвал российского специалиста, который мог бы тренировать "Спартак"

- Из российских тренеров "Спартак" мог бы тренировать Слуцкий. Но он, во-первых, занят. А, во-вторых, тонким моментом является то, что он до этого тренировал ЦСКА. Но если бы я выбирал российского тренера, то выбрал бы Леонида Викторовича, потому что у него осталось много недосказанностей.
Мы бы получили "Спартак", о котором снова интересно говорить, а не иронизировать. К сожалению, работа Станковича в первую очередь была связана с ироничным описанием. Надежд на Деяна было очень много, но они не оправдались. А вот Леонид Викторович — это ужасно интересно. Думаю, рано или поздно это произойдет, - цитирует Нагучева "СЭ".
В ноябре прошлого года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета 2024 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, а в январе клуб объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера.
Леонид Слуцкий на данный момент возглавляет китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" - под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата Китая. По итогам 18 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.