Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

"Спартак" отказался отдавать Гарсию в аренду - источник

"Спартак" отказался отдавать Ливая Гарсию в аренду в саудовский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, саудовский клуб был готов полностью покрыть зарплату футболиста. "Спартак" намерен обсуждать только вариант с продажей игрока.

Ливай Гарсия выступает за московский клуб с начала февраля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых нападающий провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

