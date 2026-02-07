По информации источника, саудовский клуб был готов полностью покрыть зарплату футболиста. "Спартак" намерен обсуждать только вариант с продажей игрока.
Ливай Гарсия выступает за московский клуб с начала февраля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых нападающий провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Источник: Metaratings
"Спартак" отказался отдавать Гарсию в аренду - источник
Фото: ФК "Спартак"