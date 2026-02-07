Стало известно отношение Сафонова к Шевалье - источник

По информации источника, российский голкипер воспринимает Шевалье как товарища, а не конкурента. Лучшим другом Сафонова в "ПСЖ" является Хвича Кварацхелия.
Вратарь перешел из "Краснодара" в французский клуб в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за команду футболист провел 6 матчей, пропустил 5 голов и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Источник: RMC Sport
Стало известно, как Матвей Сафонов относится к Люке Шевалье.
Фото: ФК "ПСЖ"