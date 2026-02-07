Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

Стало известно отношение Сафонова к Шевалье - источник

Стало известно, как Матвей Сафонов относится к Люке Шевалье.
Фото: ФК "ПСЖ"
По информации источника, российский голкипер воспринимает Шевалье как товарища, а не конкурента. Лучшим другом Сафонова в "ПСЖ" является Хвича Кварацхелия.

Вратарь перешел из "Краснодара" в французский клуб в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за команду футболист провел 6 матчей, пропустил 5 голов и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Источник: RMC Sport

