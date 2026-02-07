На данный момент "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Енисей" располагается на 13-й строчке в Первой лиге.
Товарищеские матчи
"Пари НН": Медведев, Каккоев, Кастильо, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас (Бедошвили, 83), Ивлев, Калинский (Грулёв, 46), Лесовой, Олусегун.
"Енисей": Шамов, Гилязетдинов (Островский, 65), Эмерсон, Богатырёв (Гюрджан, 65), Масловский, Чуканов, Надольский, Огиенко (Печура, 57), Мазурин, Иванов, Окладников (Раткович, 65).
"Пари НН" не смог победить "Енисей" в товарищеском матче
Товарищеский матч "Пари НН" и "Енисея" завершился безголевой ничьей (0:0).
Фото: ФК "Пари НН"