Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

"Пари НН" не смог победить "Енисей" в товарищеском матче

Товарищеский матч "Пари НН" и "Енисея" завершился безголевой ничьей (0:0).
Фото: ФК "Пари НН"
На данный момент "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Енисей" располагается на 13-й строчке в Первой лиге.

Товарищеские матчи

"Пари НН": Медведев, Каккоев, Кастильо, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас (Бедошвили, 83), Ивлев, Калинский (Грулёв, 46), Лесовой, Олусегун.

"Енисей": Шамов, Гилязетдинов (Островский, 65), Эмерсон, Богатырёв (Гюрджан, 65), Масловский, Чуканов, Надольский, Огиенко (Печура, 57), Мазурин, Иванов, Окладников (Раткович, 65).

