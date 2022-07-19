Как сообщает источник, Беляеву предложили пойти на снижение зарплаты в связи с вылетом в Первую лигу. После того, как футболист отказался, туляки перевели защитника в "Арсенал-2" и отправили на матч с брянским "Динамо". При этом он не имел возможности выйти на поле, поскольку его не внесли в заявку на сезон.
Максим Беляев выступает за "Арсенал" с 2016 года. На его счету 169 матчей в составе команды, в которых он забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Будучи игроком "Арсенала" Беляев дебютировал в составе сборной России, выйдя в стартовом составе против Сан Марино в квалификации Евро-2020.
Контракт защитника с тульской командой действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: экс-защитника сборной России Беляева перевели в "Арсенал-2" из-за отказа понижать зарплату
Защитника "Арсенала" Максима Беляева перевели во вторую команду туляков.
Фото: РПЛ