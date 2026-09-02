Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:15
РубинНе начат
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат
Спартак
20:45
РодинаНе начат
Балтика
20:45
Крылья СоветовНе начат

Мудрик из "Челси" перешёл в другой клуб АПЛ

Михаил Мудрик продолжит карьеру в "Тоттенхэме". "Шпоры" официально объявили об аренде 25-летнего вингера "Челси" до завершения нынешнего сезона.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
По данным СМИ, соглашение предусматривает необязательную опцию выкупа футболиста за 75 миллионов фунтов. Таким образом, следующим летом "Тоттенхэм" сможет принять решение о полноценном трансфере Мудрика.

Последний официальный матч за "Челси" Мудрик провёл в конце 2024 года, после чего был отстранён из-за положительной допинг-пробы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится