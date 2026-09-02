Мудрик из "Челси" перешёл в другой клуб АПЛ

Михаил Мудрик продолжит карьеру в "Тоттенхэме". "Шпоры" официально объявили об аренде 25-летнего вингера "Челси" до завершения нынешнего сезона.

Фото: ФК "Тоттенхэм"

По данным СМИ, соглашение предусматривает необязательную опцию выкупа футболиста за 75 миллионов фунтов. Таким образом, следующим летом "Тоттенхэм" сможет принять решение о полноценном трансфере Мудрика.



Последний официальный матч за "Челси" Мудрик провёл в конце 2024 года, после чего был отстранён из-за положительной допинг-пробы.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Тоттенхэм