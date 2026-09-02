"Спартак" нацелился на нападающего "Ниццы" - источник

Спартак " рассматривает возможность усиления атакующей линии Софьяном Диопом, выступающим за "Ниццу".

Фото: Getty Images

Об интересе красно-белых к крайнему нападающему сообщает L'Equipe. При этом отмечается, что 26-летний футболист вряд ли согласится на возможный переход в российский клуб.



Диоп представляет "Ниццу" с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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Спартак