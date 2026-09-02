"Локомотив" нацелился на нападающего "Балтики" Хиля - источник

Локомотив " рассматривает возможность приобретения нападающего "Балтики" Брайана Хиля.

Фото: ФК "Балтика"

Как сообщает Иван Карпов в телеграм-канале, после нескольких продаж московский клуб располагает бюджетом в размере 5-6 миллионов евро на усиление линии атаки.



Сообщается, что генеральный директор железнодорожников Борис Ротенберг намерен направить эти средства на трансфер Хиля. При этом спортивный блок предлагает руководителю другие кандидатуры, однако ни одна из них его пока не устраивает.



"Балтика", в свою очередь, рассчитывает получить за 25-летнего форварда не менее семи миллионов евро. Ещё одним препятствием могут стать личные условия игрока: по информации источника, в "Локомотиве" действует потолок зарплаты в пять миллионов рублей в месяц, а максимальные подъёмные составляют 50 миллионов рублей.

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