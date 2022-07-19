- Работа ведется круглосуточно. Ни для кого не секрет, какие позиции требуют усиления. Конечно, в нынешних условиях крайне сложно привезти хороших иностранных игроков за разумные деньги. Многие просто отказываются вести переговоры с нашими клубами. Тем не менее, есть очень серьезные позитивные моменты, скрывать не буду. Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями, - цитирует Бабаева Sport24.
Ранее стало известно, что состав ЦСКА покинули атакующие полузащитники Арнор Сигурдссон и Чидера Эджуке, которые воспользовались разрешением ФИФА и приостановили контракты на срок до 30 июня 2023 года. Также в СМИ появлялась информация о возможных новичках красно-синих, в числе которых назывались чилийский полузащитник "Унион Эспаньолы" Мендес и левый защитник бразильского "Интернасьонала" Мойзес. После первого тура Российской премьер-лиги ЦСКА входит в тройку лидеров, став одной из трех команд, набравших в стартовом матче 3 очка.
Бабаев рассказал о трансферных перспективах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможных трансферах своего клуба.
Фото: ПФК ЦСКА