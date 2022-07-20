"Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке", - сказал Глебов.
Из "Ростова" в летнее межсезонье уехали все иностранцы. Карпин заявил, что ставка в новом сезоне будет сделана на молодых игроков.
Сезон-2022/2023 ростовчане открыли игрой с "Динамо" на стадионе "ВТБ Арена". Встреча завершилась ничьёй 1:1. На гол Вячеслава Грулёва в составе гостей ответил Николай Комличенко.
Следующая игра "Ростова" состоится с "Локомотивом" 24 июля на "РЖД Арене".
Источник: "РБ Спорт"
Глебов - о перспективах "Ростова": нужно ставить максимальные задачи
Капитан "Ростова" Даниил Глебов оценил перспективы команды на сезон.
Фото: ФК "Ростов"